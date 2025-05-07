تحت شعار"Tell Your Story".. رايز أب تطلق قمة 2025 في نسختها الـ 12 بالمتحف الكبير

إعلان تحريري:

تُعلن قمة رايز أب 2025 عن انطلاق فعاليتها في نسختها الثانية عشرة، بمشاركة روّاد الأعمال والمستثمرين والمبدعين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتضمن القمة فعاليات متنوّعة تشمل ورش عمل تفاعلية، وجلسات نقاشية ملهمة، ومسابقات مخصصة للشركات الناشئة، لتوفّر منصة محفّزة على التعاون وتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار.

وأعلنت رايز أب عن انطلاق قمة "رايز أب 2025" في نسختها الثانية عشرة، من 8 إلى 10 مايو في المتحف المصري الكبير، تحت شعار "Tell Your Story".

وتعود القمة هذا العام لتجمع أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة. وللعام الثالث على التوالي، تتعاون رايز أب مع المتحف المصري الكبير، كموقع متميز للجمع بين الأصالة والمواكبة العصرية والإبداع في مصر، ليكون منصة ملهمة تعكس التزام رايز أب بتعزيز ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، ودمج الإبداع بالتقاليد لبناء مستقبل شامل ومتكامل.

تشمل فعاليات القمة هذا العام مجموعة من التجارب المبتكرة، منها منصة التوفيق بين الشركات B2B التي تسهل اللقاءات بين الشركات الناشئة ومقدمي الحلول، وجلسات التوفيق بين المستثمرين التي تجمعهم برواد الأعمال الواعدين. كما تقدم القمة

تجربة"Pitch N Rid"، وهي تجربة مبتكرة تتيح لرواد الأعمال عرض أفكارهم للمستثمرين خلال جولة خاصة بالسيارة حول المتحف المصري الكبير. بالإضافة إلى ذلك، يُقام سوق الإبداع الذي يعرض منتجات علامات تجارية محلية ومصممين في مجالات الموضة والإكسسوارات المنزلية، ومساحة التوجيه المهني التي تشمل الإرشاد المهني وربط المواهب بالفرص الوظيفية، ومعرض التوظيف الذي يهدف إلى دعم الشباب في مسيرتهم المهنية.

ستستضيف القمة هذا العام مجموعة من المتحدثين البارزين من مختلف القطاعات العالمية، بما في ذلك نافين سيلفاناثان، مدير فني، استوديوهات نتفليكس للرسوم المتحركة، إيون ماكغينيس، رئيس أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، مركز هاب سبوت للشركات الناشئة، خافيير فيلاميزار، الشريك التشغيلي، مستشارو سوفت بنك للاستثمار، أجيبولا أولواتوبي، أيوكو أودوكويا، الرئيس التنفيذي للعمليات، مبادرة مراكز الابتكار التكنولوجي الأفريقية (أفريلابز)، مها أبوالعينين، الرئيس التنفيذي والمؤسس، ديجيتال آند سافي، سيمون كلاوز، المدير الإبداعي، آبل تي في، عمرو عوض الله، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، فيكتارا، سيمون سي، كبير مهندسي الحلول والرئيس العالمي لمركز إنفيديا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ياسمين تيلسيم، رئيسة شراكات المحتوى العالمية، إكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر).

وفي هذا الإطار، تطلق رايز أب هذا العام تجربة مالية مبتكرة بالتعاون مع تطبيق Telda، من خلال اعتماد نظام "كاشلس" بالكامل داخل القمة، ليتم تنفيذ جميع المعاملات المالية بشكل غير نقدي، وتُعد هذه الخطوة دليلاً قويًا على توجه رايز أب المستقبلي وحرصها على تبني أحدث الحلول الرقمية في التكنولوجيا المالية، مما يعزز مكانتها كمركز محوري للابتكار.

كما سيحصل المشاركون على خصم 30% عند شراء تذاكر القمة باستخدام تطبيق Telda، تأكيدًا على هذه الشراكة التي تهدف إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وتعليقًا على ذلك، صرح عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب قائلاً:"أصبحت قمة رايز أب 2025 حدثًا استراتيجيًا محوريًا يُقام كل عام، يجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يكمن الهدف الرئيسي للقمة في تعزيز التعاون بين هذه الأطراف وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، من خلال الإعلان عن الفرص المتاحة وكيفية التعامل معها في ظل التوجهات العالمية الجديدة والموارد المبتكرة.

وأضاف:تعتبر قمة رايز أب 2025 فرصة فريدة لربط رواد الأعمال والمستثمرين في بيئة محفزة، حيث سيتمكن الجميع من تبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية تدفع الشركات الناشئة نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والنمو المتواصل.

وتعد قمة رايز أب 2025 أكبر تجمع لرواد الأعمال في المنطقة، كما أنها بمثابة فرصة قوية لتبادل المعرفة وإثراء الفكر الريادي من خلال شراكات مبتكرة تدعم نمو الشركات الناشئة في المنطقة وتحفز على التعاون بين مختلف اللاعبين في السوق.

ورايز أب منصة عالمية لربط الشركات الناشئة بأهم الموارد التي تحتاجها تلك الشركات وتعمل في كل من إفريقيا ومنطقة الخليج وأوروبا، لتهيئة بيئات تشجع جميع الأطراف في منظومة ريادة الأعمال على تبادل الموارد السبعة الأساسية التي تحتاجها أي شركة ناشئة للنمو هي: المعرفة والموهبة ولتمويل وخطة التسويق والإعلام والأدوات والإلهام.

وتحقق رايز أب ذلك من خلال مجموعة من الحلول الرقمية والفعاليات، أبرزها قمة رايز أب، التي تعد أكبر حدث لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.