وصل لـ 10 آلاف جنيه.. جمعيات خيرية تلجأ إلى تقسيط صك الإضاحي

كتبت- آية محمد:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الجمعيات الخيرية بطرح صكوك الأضاحي لتيسير أداء سنة الأضحية على المواطنين، خاصة الراغبين في توصيل اللحوم لمستحقيها.

وبحسب موقع أكبر 4 جمعيات خيرية في مصر، سمحت بتقسيط صك الإضاحي بهدف التيسير على المواطنين بعد ارتفاع اللحوم.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار صكوك الأضاحي في 4 جمعيات خيرية شهيرة هذا العام:

جمعية الأورمان

صك مستورد صغير بسعر 6200 جنيه، بقسط شهري 500 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم.

صك مستورد كبير بسعر 7400 جنيه، بقسط شهري 600 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 11 كيلو لحم.

صك بلدي بسعر 9300 جنيه، بقسط شهري 700 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم.

صك الخير "الكتير" مستورد بسعر 9100، بقسط شهري 700 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 13 كيلو لحم.

بنك الطعام المصري

صك بلدي بسعر 9700 جنيه، وحصة المتبرع 10 كيلو جرام لحم.

صك مستورد بسعر 6300 جنيه، وحصة المتبرع 8 كيلو جرام لحم.

مؤسسة مصر الخير

صك بلدي بسعر 10 آلاف جنيه، ويحصل المتبرع على 9 كيلو من اللحم البلدي الصافي، مع إتاحة تقسيط الصك.

صك لحم سوداني بسعر 8500 جنيه.

جمعية رسالة

صك بلدي بسعر 9800 جنيه، ويمكن للمتبرع استرداد 9 كيلو لحم.

صك مستورد بسعر 5800 جنيه.

اقرأ أيضًا:

شعبة الدواجن تحدد السعر العادل للدواجن والبيض

شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع الإقبال على شراء مبردات المياه مع دخول الصيف

بعد مستريح الذهب.. تعرف على طرق الاستثمار في 3 صناديق للذهب بطرق آمنة