شعبة الملابس: المحلات تلجأ إلى تقديم خصومات على الملابس الصيفية لتنشيط المبيعات

كتبت – دينا كرم:

كشف خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، أن عدداً من محال الملابس تستعد لتقديم خصومات تتراوح نسبتها بين 10% و30% على الملابس الصيفية، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح فايد، أن هذه الخصومات من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم 20 مايو الجاري وتستمر حتى حلول عيد الأضحى في محاولة منها لتنشيط حركة البيع والشراء التي تأثرت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن حالة الركود التي يشهدها سوق الملابس حالياً تعود إلى تقلب فصول السنة، والذي أدى إلى ضعف الإقبال خلال موسمي رمضان وعيد الفطر، مما دفع المحلات إلى البحث عن وسائل لتحفيز المستهلكين.

وأرجع فايد ضعف القوة الشرائية إلى محدودية دخول المواطنين، وتركيزهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، وهو ما انعكس على تراجع الإقبال على شراء الملابس.

وأشار إلى أن أسعار الملابس الصيفية لم تشهد أي زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن السوق لا يتحمل زيادات جديدة في ظل استمرار حالة الركود.

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