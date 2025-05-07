ڤاليو توقع اتفاقية تعاون مع ڤيزيتا وجيديا لتوفير حلول دفع ميسرة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ڤاليو توقيع اتفاقية تعاون مع ڤيزيتا لاب، مركز الابتكار التابع لمنصة ڤيزيتا الإلكترونية، وشركة جيديا، إحدى الشركات متخصصة في تقديم خدمات قبول المدفوعات الرقمية؛ وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الملايين من المرضى بمصر في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة، ومن خلال حلول دفع مرنة.

وأوضح البيان المرسل اليوم، أن " ڤاليو" تواصل تعزيز تواجدها في قطاع الرعاية الصحية بمصر عبر دمج حلول التكنولوجيا المالية في المنصات الإلكترونية للرعاية الصحية، مستفيدةً من إنجازاتها السابقة في هذا القطاع.

وأوضحت أنه في إطار هذا التعاون، ستوفر «ڤاليو» خطط سداد مرنة لمشتركي برنامج «شامل»، التابع لمنصة ڤيزيتا، على مختلف الخدمات الطبية ومستلزمات الصيدلية، مع إتاحة خيارات الدفع الإلكتروني غير النقدي المقدمة من «جيديا» لتخفيف الأعباء المالية وتيسير حصول العملاء على خدمات الرعاية الصحية بتكاليف أقل.

وأكد معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو»، أهمية هذه الشراكة، حيث ستسهم في توفير خدمات رعاية صحية بأسعار مخفضة للمرضى، وبالتالي سد فجوة التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الخاصة، في ظل افتقار 90% من سكان مصر للتغطية الصحية الملاءمة، ووصول نفقات الرعاية الصحية الخاصة إلى 180 مليون دولار أمريكي سنويًا.

وأوضح لطفي، أن دمج حلول «ڤاليو» الابتكارية في المنصات الإلكترونية للرعاية الصحية، يسهم في توفير حلول دفع فعالة وإحداث تغير إيجابي وملموس في حياة المرضى.

وأوضح شكري أسمر، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ڤيزيتا» ورئيس «ڤيزيتا لاب»، أن استراتيجية الأعمال في «ڤيزيتا لاب» تركز على الشراكات وصفقات الدمج والاستحواذ التي تعزز الابتكار لدعم عملاء «ڤيزيتا».