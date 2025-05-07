بعد مستريح الذهب.. تعرف على طرق الاستثمار في 3 صناديق للذهب بطرق آمنة

كتبت- أمنية عاصم:

في ظل ظهور شركات لتجارة الذهب غير المرخصة- التي يطلق عليها مستريحين الذهب أو شركات الظل- التي تغوي المواطنين بمكاسب وهمية وهو مايجعلهم يقعون تحت طائلة النصب في كثير من الأحيان، لذلك في هذا التقرير رصدنا 3 صناديق الاستثمار في الذهب المرخصين من قِبل الهيئة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، أنها رصدت مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح.

وحذرت الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.

وجذبت صناديق الذهب الثلاثة جذبت استثمارات بنحو 2.1 مليار جنيه، لعدد 200 ألف عميل؛ وفقًا لآخر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق.

وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

خطوات الشراء

تبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

ويقوم العميل بالتوقيع على الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب بالسوق المصري:

1- صندوق أي زد – جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة الوثيقة بـ 19.15 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة ما يعادل ( 1.915 ألف جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "ذهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: تبلغ 141.01 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل ( ما يعادل 1.410 ألف جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "سبائك" وفقًا لنشرة الاكتتاب عند الطرح

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: تبلغ 132.60 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل (ألف جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.