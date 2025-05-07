تعرف على تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأوراق المطلوبة

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في نوفمبر الماضي عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد إلغائه في يونيو الماضي.

وهذا النظام الجديد سيتيح للعملاء سداد تكلفة التوصيل بالتقسيط على مدار سبع سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث تُضاف الأقساط الشهرية إلى فاتورة استهلاك الغاز.

وتأتي التكلفة كالآتي:

التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة تبلغ 5200 جنيه أي 62 جنيهًا شهرياً تضاف على الفاتورة الشهرية للغاز وذلك بعد نظام التقسيط الجديد لمدة 7 سنوات، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأي تعاقدات تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو ستُدرج تلقائيًا ضمن النظام الجديد، حيث دعت وزارة البترول الشركات المنفذة إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان استفادة المواطنين من هذه التيسيرات.

وفيما يلي يقدم "مصراوي" المستندات المطلوبة، وإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل:

المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل

صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع)

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع)

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال

إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل

يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصالة استقبال العملاء بمقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها.

يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكود في حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة (تأمين العداد، تأمين استهلاك ومقابل التحويل)

يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

تقوم الشركة بعمل تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعي

يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها.

يتم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والأجهزة الموجودة.

في حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحي المختص والمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعي وسداد تکالیف تصاريح مرکز المعلومات وإعادة الشيء لأصله للحي.

بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحي المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار.

يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات.

يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد ألا تقل نسبة الإشغال لسكان العقار عن 85%.

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