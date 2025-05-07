"OpenAI" تقدم إرشادات الاستخدام الأمثل لنماذج شات جي بي تي

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة "OpenAI" عن إرشادات رسمية توضح الاستخدام الأمثل لكل نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك عبر وثيقة دعم موجهة بالأساس لمستخدمي خدمة "ChatGPT Enterprise"، لكنها تحمل قيمة كبيرة حتى لمستخدمي النسخة المجانية، وفقًا لما تم نشره على موقع "العربية".

ورغم أن الشركة لطالما سمحت بالتنقل بين النماذج المختلفة داخل روبوت الدردشة الشهير، إلا أن المستخدمين غالبًا ما كانوا يفتقرون للدليل الواضح: متى تستخدم هذا النموذج، ومتى تنتقل إلى غيره؟ واليوم، تقدم "OpenAI" الإجابة.

"GPT-4o".. المساعد اليومي لكل المهام

بحسب "OpenAI"، يعد نموذج "GPT-4o" الخيار الأمثل للاستخدام اليومي.

سواء كنت ترغب في تلخيص ملاحظات اجتماع، أو كتابة بريد إلكتروني احترافي، أو حتى توليد أفكار لمحتوى إبداعي، فإن هذا النموذج هو الأنسب.

وتنصح الشركة باستخدامه عند الحاجة إلى سرعة الأداء، وتدفق سلس في المحادثة، وحتى عند رفع ملفات أو صور للحصول على تحليل فوري.

" GPT-4.5".. للمهام العاطفية والتواصل الإبداعي

أما لمن يسعى لتوليد نصوص تتطلب ذكاءً عاطفيًا أو تعاطفًا إنسانيًا، فإن "OpenAI" توصي بنموذج "GPT-4.5"، والمتاح فقط للمشتركين المدفوعين.

من بين الأمثلة التي تقدمها الشركة: كتابة منشور جذاب على "لينكدإن"، أو صياغة رسالة اعتذار احترافية لعميل بنبرة إنسانية، أو وصف منتج جديد بأسلوب تسويقي جذاب.

ورغم أن "GPT-4o" يتقاطع معه في بعض المهام الإبداعية، إلا أن "4.5" يظهر تفوقًا في النبرة والبعد الإنساني.

" o3".. الذكاء الذي يُحلل ويخطط

أما إذا كنت تبحث عن دعم ذكي لمهام معقدة، مثل تحليل الأسواق، أو وضع استراتيجيات عمل، أو حتى حل مسائل رياضية متقدمة، فإن نموذج "o3" هو الأنسب.

ويعرف هذا النموذج بقدرته على الاستدلال المنطقي المتسلسل، حيث يعالج كل خطوة على حدة ليصل إلى نتيجة دقيقة وشاملة.

"o4-mini" و"o4-mini-high".. للدقة البرمجية والعلمية

o4-mini: مثالي للمهام التقنية اليومية مثل تحليل ملفات البيانات، إصلاح الأكواد البرمجية، أو تلخيص أبحاث علمية.

o4-mini-high: يقدم مستوى أعمق من التحليل، ويمكنه شرح مفاهيم علمية أو حسابية معقدة بلغة سهلة.

ووفقًا لشركة "OpenAI"، فهذه النماذج تستخدم عندما تحتاج إلى نتائج دقيقة وسريعة في مجال التقنية والعلوم.

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