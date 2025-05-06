قفزات كبيرة متتالية.. ما السبب وراء عودة الذهب للارتفاع؟ خبراء تُجيب

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4825 جنيهًا، مقابل 4715 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

وأرجع خبراء الذهب، خلال حديثهم مع "مصراوي"، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلي.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.85% ليصل إلى نحو 3395 دولارًا للأونصة بنهاية تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي هو الزيادة في أسعار الذهب بالبورصات العالمية.

وأوضح منيب، أن العلاقة بين سوق الذهب المصري وسوق الذهب العالمي هي علاقة "تابع ومتبوع"، فكل تحرك في السوق العالمي يتبعه تحرك مماثل في السوق المصري.

وأرجع منيب، ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مرة أخرى إلى عودة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل التوترات بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى ترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- بشأن سعر الفائدة على الدولار، حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وغدًا لحسم سعر الفائدة.

وأضاف منيب، أنه في حال تثبيت أو خفض الفائدة، فإن أسعار الذهب سترتفع عالميًا.

وأوضح منيب أن هذه الظروف دفعت الكثيرين إلى الاتجاه نحو الذهب كوسيلة لحفظ أموالهم، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره عالميًا، وبالتالي ارتفعت أيضًا في السوق المحلي.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في الأسعار العالمية.

وبرر نجيب هذا الارتفاع بزيادة الطلب على الذهب، مشيرًا إلى أن السوق المحلي مفتوح على الخارج، وبالتالي يتأثر مباشرة بأي زيادة في الأسعار العالمية.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4110 جنيهًا للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4795 جنيهًا للجرام، كما صعد سعر الذهب عيار 24 إلى 5480 جنيهًا للجرام، بحسب نجيب.

اقرأ أيضًا:

"الخروف" يبدأ من 12 ألف جنيه.. أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى

البترول عن شكاوى البنزين: نهيب بمن يواجه مشكلة الاتصال بالخط الساخن