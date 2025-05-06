بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%

كتبت- أمنية عاصم:

تسببت النكسة التي تعرض لها زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس في انتخابات المستشارية بالبرلمان الألماني (بوندستاج) في حدوث انتكاسة في سوق الأسهم الألمانية اليوم الثلاثاء؛ وفقًا لما أورته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"

وانخفض مؤشر "داكس" إلى المنطقة السلبية بعد وقت قصير من بدء الانتخابات، واشتد هذا التحرك بعد هزيمة ميرتس في الجولة الأولى من التصويت.

وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة الألمانية 1.1 % ليتراجع إلى 23084 نقطة. وانخفض مؤشر "يوروستوكس 50" أيضا إلى المنطقة الحمراء بتراجع قدره 0.70%.

وأضاف التقرير، أن رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر أعلنت حصول ميرتس على تأييد 310 أصوات، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار.

وتسبب إخفاق "ميرتس" في الجولة الأولى في حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، حيث كانت خططه الاستثمارية المكثفة في الأسلحة والبنية التحتية تعتبر مؤخرًا محركًا مهما لعودة مؤشر "داكس" إلى أعلى مستوياته القياسية.

وفي مارس الماضي، منحت الحزمة المالية التاريخية التي أقرها البرلمان مؤشر "داكس" أعلى مستوى قياسي له في ردود الفعل الأولية، قبل أن تؤثر فيه سلبًا الصراعات الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها مستشار مرشح في تصويت للبوندستاج بعد نجاح حزبه في الانتخابات العامة وإتمام مفاوضات الائتلاف الحاكم بنجاح؛ بحسب الوكالة الألمانية "د ب أ ".

وينظم الدستور الألماني هذه الحالة أيضا، حيث تنص المادة 63، التي تتضمن قواعد انتخاب المستشار، على ما يلي: "إذا لم يتم انتخاب المرشح، يجوز للبوندستاج انتخاب مستشار اتحادي خلال 14 يوما من الأقتراع بأغلبية أكثر من نصف أعضائه".

وإذا شعر "ميرتس " بأنه قد يحقق نجاحًا أكبر في الجولة الثانية من التصويت، مقارنة بالجولة الأولى، يمكنه الترشح مرة أخرى في أي وقت. وخلال فترة الأسبوعين، يمكن أن يكون هناك أي عدد من جولات التصويت مع مرشحين مختلفين، لكنهم سيحتاجون أيضًا إلى أغلبية مطلقة لا تقل عن 316 صوتًا ليتم انتخابهم.

وإذا لم يحقق أحد ذلك، يتم تخفيض المتطلبات في الخطوة التالية، وذلك عبر الإكتفاء بأغلبية بسيطة، حيث ينص الدستور على ما يلي: " إذا لم يحدث الانتخاب خلال هذه المدة، يتم إجراء اقتراع جديد على الفور، ويتم انتخاب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات".

وإذا حصل الشخص المنتخب على الأغلبية لمنصب المستشار، فيجب على الرئيس الاتحادي تعيينه خلال سبعة أيام من الانتخابات. وإذا أجريت الانتخابات بأغلبية بسيطة فقط، يمكن للرئيس الاتحادي بدلًا من ذلك أيضًا حل البوندستاج خلال سبعة أيام والدعوة إلى انتخابات جديدة.