التضامن تفتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025 حتى الخميس 15 مايو

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وتحت رعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويستمر التقديم بالمديريات من اليوم وحتى الخميس الموافق 15 مايو الجاري، حيث حددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي و أب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدى دور الرعاية".

وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب، وأن لا يقل سن الأب عن "50 سنة"، وأن يكون حاصل على مؤهل مناسب "متوسط على الأقل"، وأن لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح ، والبحر الأحمر، وأسوان"، على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

ويتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مشكلة من المختصين من المديرية والجهات المعنية لاختيار الفائزين وتصعيدهم للجنة المركزية بالوزارة.

وتحرص الوزارة على الإعلان عن المسابقة بشكل موسع وإتاحة الفرصة للجميع عن طريق الرائدات الاجتماعيات ومراعاة الدقة والتحقق الميداني في دراسة فحص أوراق الأباء المتقدمين حفاظًا على مبدأ الشفافية والمصداقية في الاختيار، ولن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد " الأحد الموافق 25/5/2025".

وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع للمرة الأولى عام 2023 بالتزامن مع الاحتفاء بالتربية الإيجابية و"عيد الأب" الذي تحتفل معظم الدول العربية به يوم 21 يونيو من كل عام.

وجاء ذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج تدعم الكيان الأسرى وترسخ دور الأب في الأسرة المصرية حيث إنها الحاضنة الأولي التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع حيث إن مبادرة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.