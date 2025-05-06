وزير البترول يناقش إجراءات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج

كتبت- دينا كرم:

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه برئاسة كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار للتنسيق والعمل التكاملي مع جهات الدولة لاستدامة قطاع البترول في أداء دوره المنوط به فى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.



وأوضح أن ذلك من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يحقق المنافع الاقتصادية للدولة والشريك الأجنبي، إلى جانب العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلي.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وصلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ويس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ، وممثلي وزارة المالية.



وخلال الاجتماع، استعرض صلاح عبد الكريم ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تعمل على تحفيز وزيادة الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز المكتشف، ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية وسلامة البيئة، وكذلك توفير الموارد التمويلية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.