"إيتيدا" تعلن عن تنظيم النسخة الـ 17 من ملتقى اللتوظيف بدءا من 14 مايو

كتبت- آية محمد:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"عن تنظيم النسخة السابعة عشرة من ملتقى إيتيدا للتوظيف يوم 14 مايو عبر الإنترنت، بهدف ربط الكفاءات التكنولوجية بكبرى الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد العابرة للحدود.

ويستهدف الملتقى الباحثين عن عمل، من حديثي التخرج وأيضًا ذوي الخبرة، ويتيح فرصًا للشباب للتواصل مع الشركات العالمية وبناء مسارات مهنية مميزة في مجالات البرمجيات وتعهيد العمليات والخدمات الرقمية ومجالات أخرى.