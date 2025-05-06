البترول عن شكاوى البنزين: نهيب بمن يواجه مشكلة الاتصال بالخط الساخن

كتبت - دينا كرم:

قال معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة رصدت بعض الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أُثير عن وجود "بنزين مغشوش" تسبب في تلف طرمبات البنزين، إلا أنها لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى رسمية أو موثقة من المواطنين.

وأضاف عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الوزارة تهيب بأي مواطن يواجه مشكلة تتعلق بجودة البنزين أن يتواصل فورًا عبر الخط الساخن 16528، لتسهيل التوجه إلى المحطة محل الشكوى والتحقق من الأمر ميدانيًا، مؤكدًا: "حتى هذه اللحظة لم نتلقَ شكاوى رسمية".

وأشار المتحدث بأسم الوزارة، إلى أن هناك لجنة قائمة منذ عام 2022 تعرف باسم لجنة متابعة المواصفات والبنزين، تعمل بشكل مستمر على محورين أساسيين، الأول يتعلق بمراجعة جميع عمليات إنتاج البنزين المحلي والمستورد لضمان مطابقته للمواصفات، والثاني يختص بمراجعة المواصفات القياسية للأنواع المختلفة من البنزين المتداولة في المحطات.

وأوضح أن هذه اللجنة، التي تضم فرقًا رئيسية وفرعية على مستوى الجمهورية، تقوم بسحب عينات بنزين بصفة دورية ودون انتظار ورود شكاوى، في إطار نظام رقابي دائم.

وأكد على أنه في ضوء ما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي، قال عاطف إن الوزارة عززت إجراءات المتابعة، حيث تم الدفع بفرق تفتيش إضافية لسحب عينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات.

وتابع أن جميع العينات التي تم فحصها حتى الآن جاءت مطابقة للمواصفات، ولم يتم رصد أي مشكلة تتعلق بجودة البنزين.

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