قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3196 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 4110 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4795 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5480 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170428 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 274000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.36% إلى نحو 3379 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.