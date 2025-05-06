"الخروف" يبدأ من 12 ألف جنيه.. أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى

كتبت- آية محمد:

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار المواشي القائمة ارتفعت بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا في الكيلو، مقارنة بأسعار موسم عيد الأضحى الماضي.

وأوضح عبد الباسط أن أسعار الكيلو القائم من العجول البقري تتراوح بين 190 و200 جنيه، مقابل 180 جنيهًا في العام الماضي، بينما يصل سعر الكيلو القائم من الضأن إلى نحو 230 و240 جنيهًا، مقابل 220 جنيهًا العام الماضي.

ويتراوح وزن الخروف القائم بين 50 و70 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (الخروف) بين 12 ألف و16800 جنيه، ويتراوح وزن العجل الحي بين 400 و600 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (عجل) بين 80 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب عبد الباسط.

وتوقع عبد الباسط استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإقبال على شراء اللحوم ضعيف في الوقت الحالي.

وأضاف عبد الباسط، أن الركود يسيطر على سوق اللحوم، وأرجع ذلك إلى أن إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وأوضح عبد الباسط، أن المواطنين يلجأون للشراء من المجمعات الاستهلاكية، نظرًا لأن الأسعار بها أقل من الأسعار في المحلات.

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