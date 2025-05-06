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أرباح "عبور لاند" تقفز بنسبة 17% خلال الربع الأول من 2025

11:58 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

شركة عبور لاند

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن تحقيقها أرباح بقيمة 184.02 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 157.02 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 17.19%، وفق القوائم المالية المجمعة.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة، حققت الشركة مبيعات بنحو 2.55 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.74 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو 46%.

وتأسست شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2016. متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة وتوزيع جميع أنواع الجبن الأبيض والدهون النباتية والألبان والعصائر بنكهات متنوعة.

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