انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت-أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.77 جنيه للشراء ، و 13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.91جنيه للشراء ، و 134.69 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.85 جنيه للشراء قرشين ، و 13.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.88 جنيه للشراء ، و 71.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 164.38 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش ، و 165.47 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.