ارتفاع الدواجن واللحوم والأرز وانخفاض العدس اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والأرز، والفول السائب، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.3 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.88 جنيه، بتراجع 2.81 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.43 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 79.41 جنيه، بتراجع 11.74 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.16 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.15 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 57.94 جنيه، بتراجع 8.71 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.23 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.52 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.31 جنيه، بزيادة 4.14 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.06 جنيه، بزيادة 4.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.14 جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.72 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 139.29 جنيه، بزيادة 9.24 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.88 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 97.92 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.