مصر جذبت استثمارات أجنبية بـ 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار بنفس الفترة عن العام المالي الماضي.



وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي المصري أن هذه الاستثمارات جاءت في القطاعات البترولية وغير البترولية.

استثمارات في القطاع البترولي

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره 196.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 422.2 مليون دولار بنفس الفترة عن العام المالي السابق.



وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 2.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 2.6 مليار دولار.



في حين تراجعت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 3 مليارات دولار بنفس الفترة عن العام المالي السابق.



حصة الاستثمارات غير البترولية

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.



ويأتي ذلك كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 1.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.



كما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 536.7 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.