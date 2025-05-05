قفز 95 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 45 جنيهًا في منتصف التعاملات ليصل إجمالي ارتفاعاته نحو 95 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3143 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 4041 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4715 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5388 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167566 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 296400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.37% إلى نحو 3317 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.