وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"

كتبت- آية محمد:

غادر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة بعد ظهر اليوم متوجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك SusHi Tech TOKYO 2025"، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالشركات الناشئة.

ومن المقرر أن يعقد طلعت على هامش مشاركته في المؤتمر عددًا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين يابانيين بهدف بحث آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيعقد لقاءات مع مسؤولي مراكز ابتكار ومؤسسات بحثية وتعليمية، لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الصلة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمي.

ومن المقرر أن يعقد طلعت أيضًا عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي عدد من الشركات اليابانية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وتعزيز التعاون المشترك.