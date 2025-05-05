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مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

03:41 م الإثنين 05 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.43% عند مستوى 32211 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.20%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 157.22 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 61.16 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 218.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.70% عند مستوى 32351 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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