البورصة تعدل اسم سوق الكربون الطوعي لـ "بورصة المناخ المصريةEGCX"

كتبت- أمنية عاصم:

عدلت البورصة المصرية اسم وشعار سوق الكربون الطوعي لـ بورصة المناخ المصرية Egyptian Climate Exchange - EGCX، بما يعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق بإتاحة التعامل على شهادات مصدر الطاقة، ويعكس أيضا توجهًا نحو امتداد جغرافي أوسع للسوق يبني على محيطه الإفريقي لينفتح على الأسواق العالمية.

وبحسب البيان المرسل من البورصة اليوم، أن تلك الخطوة تطمح أن تكون جسراً فعّالاً بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول والمستدام؛ بما يعزز من فرص التعاون الدولي، ويُرسّخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة على مستوى العالم.

وذكرت البورصة، أنه تم تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون اليوم ، بكمية 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري للشهادة الواحدة، ومن الجدير بالذكر أن الشهادة الواحدة تعادل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات كانت أولها بتاريخ 13-أغسطس-2024 ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه عدد ستة عمليات بكمية إجمالية 5500 شهادة، بحسب البيان

وأكدت البورصة، على أن يأتي خطوة تأتي استمرارًا لريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة والذي بدأ منذ عام 2010 بإطلاق مؤشر الاستدامة، تلاه انضمام البورصة المصرية لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، والانضمام إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014.

وكما ترأس البورصة المصرية لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018، وكذا إصدار البورصة المصرية الدليل الاسترشادي لإعداد التقارير حول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للشركات المقيدة ومتابعة إصدار الشركات المقيدة لتلك التقارير، وصولا للإعلان في ديسمبر 2023 عن جاهزية البورصة المصرية بنظام التداول للتعاملات على شهادات الكربون.