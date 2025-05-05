"إيتيدا" تعلن عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب الصيفي 2025

كتبت- آية محمد:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب الصيفي لعام 2025، الذي يستهدف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجَلة في قاعدة بيانات الهيئة، وطلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب في السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة.

ويهدف البرنامج إلى ربط المواهب الشابة بالشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين، وربط المسار الأكاديمي بالمسار المهني بطريقة عملية وفعّالة، وتهيئة الطلاب لدخول سوق العمل من خلال التطبيق العملي للمعرفة الأكاديمية.

ويُشترط على الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج أن تكون مسجَلة في قاعدة بيانات الهيئة، أو أن تسجل بياناتها عند التقديم، وأن تكون قادرة على توفير فرص تدريب صيفي فعلية للطلاب، سواء لأغراض تدريبية أو تمهيدًا للتوظيف.

ويحصل الطلاب على منح تدريب عملي بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فترة الإجازة الصيفية، ومقابل مادي رمزي لمدة تصل إلى شهرين، وفرصة لاكتساب خبرة عملية مبكرة واستكشاف مجالات التخصص المختلفة.