قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3110 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 3998 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4665 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5331 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53310 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165794 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.44% إلى نحو 3287 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.