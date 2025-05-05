بمشاركة 400 شركة.. انطلاق النسخة الثالثة عشر من معرض "Fi Africa" يونيو المقبل

كتبت- دينا خالد:

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويأتي ذلك تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، ووزارة البيئة.

ويُعد المعرض منصة استراتيجية للتوسع نحو أسواق جديدة وتعزيز فرص التصدير عبر شراكات إقليمية ودولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتغليف (WPO)، ومؤسسة مستشاري السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEFOSA))، والهيئة المصرية العامة لمواصفات والجودة EOS))، والمنظمة العربية للتنمية الصحية (AHDO).

ويقام المعرضين في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الإنتاج والتنافسية، خاصة مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028.

وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرضين، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصُنّاع القرار، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.

ويقول مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس مصر، إن الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر، إلى جانب صناعة التغليف التي تقدر قيمتها بـ 4.8 مليار دولار، وأكثر من 17 ألف شركة تعمل في قطاع تصنيع الأغذية، يضعها في موقع ريادي كداعم رئيسي للنمو الصناعي في المنطقة.

وأشار خليل، إلى أمه خلال هذه المعارض، نطمح إلى تحفيز الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تسريع التحول نحو التصنيع المستدام وإطلاق مبادرات مبتكرة ذات تأثير إقليمي ودولي بعيد المدى.

ويقول محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إن اختيار مصر لتكون الذراع الإقليمية لاثنين من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في تصنيع وتغليف الأغذية يؤكد على المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية.

وأكد عبد الحميد، على أن المعرض يحرص على نقل أحدث الاتجاهات والابتكارات من مختلف أنحاء العالم إلى المصنعين في مصر وإفريقيا، وتزويدهم بالمعايير والمتطلبات اللازمة للنفاذ إلى أسواق جديدة.

ويسلط المعرض الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في مصر، ومبادرات الحكومة التي تعزز مكانتها كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، ووجهة متميزة لخدمة المنطقة، بحسب عبد الحميد.

وأشار عبد الحميد، إلى أن هذا الحدث يفتح أسواق جديدة أمام المنتجين المصريين، وتعزيز التزامنا بالاستدامة والحد من الفاقد الغذائي عبر أحدث تقنيات التغليف."

ويعتبر معرض Fi Africa منصة متخصصة لعرض المكونات الغذائية، والمحليات، والنكهات، والمكملات، والقهوة والشاي.

أما ProPak MENA، فيركّز على أحدث حلول وتقنيات التعبئة والتغليف، والطباعة، والأتمتة الصناعية، ومنتجات المخبوزات والحلويات، ليخدم قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) على امتداد سلاسل التوريد.