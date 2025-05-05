أسعار النفط تتراجع مع قرار "أوبك+" بتسريع زيادة الإنتاج

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع استعداد "أوبك+" لتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، مما أثار مخاوف بشأن زيادة المعروض في سوق تخيم عليها توقعات الطلب غير المؤكدة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 2.77 % إلى 59.59 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.52 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 3.04 %.

ولامست العقود كلا المستوى الأدنى منذ التاسع من أبريل عند فتح يوم الاثنين بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، مما رفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وسترفع الزيادة في يونيو من الثماني زيادات إجمالي الزيادات المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل تخفيفا بنسبة 44% من 2.2 مليون برميل يوميا من التخفيضات المختلفة المتفق عليها منذ عام 2022، وفقا لحسابات رويترز.

وقال تيم إيفانز، مؤسس شركة إيفانز أون إنرجي في مذكرة "إن قرار أوبك+ في 3 مايو بزيادة حصص الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا أخرى لشهر يونيو يضيف إلى توقعات السوق بأن ميزان العرض والطلب العالمي يتجه إلى فائض".

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة قد تخفف بالكامل تخفيضاتها الطوعية بحلول نهاية أكتوبر إذا لم يحسن الأعضاء التزامهم بحصص إنتاجهم.

وقالت مصادر في أوبك+ إن السعودية تضغط على أوبك+ لتسريع إنهاء تخفيضات الإنتاج السابقة لمعاقبة العراق وكازاخستان العضوين الآخرين بسبب عدم الالتزام بحصص إنتاجهما.

وخفض بنكا باركليز وآي إن جي توقعاتهما لأسعار خام برنت عقب قرار أوبك+.

وخفض بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات إلى 66 دولارا للبرميل في عام 2025 وبمقدار دولارين إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2026، في حين يتوقع بنك آي إن جي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارا هذا العام، انخفاضا من 70 دولارا سابقًا.

وقال المحلل في باركليز أماربريت سينغ في مذكرة "نتوقع الآن أن تتخلص أوبك+ تدريجيا من التعديلات الطوعية الإضافية بحلول أكتوبر 2025، لكننا نتوقع أيضا تباطؤا طفيفا في نمو إنتاج النفط الأميركي".

وقال إن التأثير الصافي لارتفاع إنتاج أوبك+ وانخفاض الإنتاج الأميركي أدى إلى زيادة تقديرات باركليز للإمدادات في عام 2025 بمقدار 290 ألف برميل يوميا لعام 2025 و110 آلاف برميل يوميا لعام 2026.

وقال محللون في بنك آي إن جي بقيادة وارن باترسون إن من المتوقع أن يتجه ميزان النفط العالمي إلى الفائض بشكل أعمق طوال عام 2025.

وأضافوا أن "سوق النفط يشهد حالة من عدم اليقين الكبير بشأن الطلب في ظل مخاطر التعريفات الجمركية، ويزيد هذا التغيير في سياسة أوبك+ من حالة عدم اليقين على صعيد العرض".

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