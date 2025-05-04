تحالف بين شركة تابعة للسويدي إليكتريك ومجموعة المرشدي لشحن السيارات الكهربائية

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة PLUG التابعة لشركة السويدي اليكتريك اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة المرشدي لتركيب شواحن كهربائية DC عالية السعة في ثلاثة من أبرز مشروعات مجموعة المرشدي.

وبحسب بيان من السويدي اليوم، فإن المشروعات تشمل وان قطامية في القاهرة، وزهرة ونورثد (المنطقة التجارية في زهرة) بالساحل الشمالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز ممارسات الاستدامة، ومن بينها التحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية في جميع أنحاء مصر.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، توجه PLUG أحدث التكنولوجيات لتركيب شواحن كهربائية DC تمد المركبة بشحن كافٍ لمسافة 120 كيلومترًا في وقت شحن قصير.

هذا وتُعَد الشواحن التي سَتُرَكَب في مشروع نورثد الأولى من نوعها والأعلى سعة على مستوى المناطق التجارية في الساحل الشمالي.

وتقدم PLUG التابعة لشركة السويدي إليكتريك مجموعة شاملة من حلول شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك الشواحن التي تعمل بنظامي التيار المستمر (DC) والتيار المتردد (AC) والمصممة لتلبية احتياجات متنوعة.

وباعتبارها المزود الرائد لحلول شحن السيارات الكهربائية في مصر، تُعد PLUG وجهة متكاملة تقدم أنظمة متقدمة وموثوقة وسهلة الاستخدام، مما يساهم في تعزيز انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع في جميع أنحاء مصر.

قالت هبة فاروق، المدير العام لشركة PLUG التابعة للسويدي الكتريك، إن رسالتنا هي تطوير بنية تحتية متكاملة للمركبات الكهربائية تساهم في تسريع وتيرة تبني هذا النوع من وسائل النقل في مصر وخارجها، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة، وتعزيز رضا العملاء، وتحقيق نمو مستدام.

وأضافت أن شراكتنا مع مجموعة المرشدي تمثل محطة بارزة في توسعنا داخل السوق المصري لأننا بصدد تركيب أول شواحن DC تصل سعتها إلى 120 كم في هذه المناطق، بما في ذلك المنطقة التجارية نورثد التي ستتيح الشواحن الأكبر سعةً في المناطق التجارية بالساحل الشمالي.

ومن خلال تقديم حلولها الذكية في مشروعات وان قطامية، وزهرة، ونورثد، نعمل على تيسير الوصول إلى الشحن الكهربائي في مواقع متعددة، بما يدعم أهداف المنطقة المتعلقة بالاستدامة والتحول نحو وسائل نقل أقل تأثيرًا على البيئة، وفق هبة.

وقال وائل سعدة، رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدي إن هذا التحالف سيساهم بدور هام في دفع النقل المستدام في مصر إلى آفاق جديدة.