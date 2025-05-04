بعد زيادة أوبك+ إنتاج النفط في يونيو.. هل تتراجع الأسعار الفترة المقبلة؟

كتبت- دينا كرم:

قرر تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك عبر اجتماعًا افتراضيًا عقدته أمس، لمراجعة ظروف السوق العالمية، وهي خطوة جاءت مفاجئة برغم تراجع أسعار النفط العالمية، مما أثار تساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار، ومستقبل الأسعار الفترة المقبلة.

وقال جمال القليوبي، أستاذ وخبير البترول والطاقة "لمصراوي"، إن قرار تحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في يونيو المقبل، جاء نتيجة متغيرات مفاجئة في سوق الطاقة العالمية، أبرزها التوقف المؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية، والذي أعاد بعض الحيوية لحركة التداولات والتعاقدات في الأسواق العالمية.

وأوضح القليوبي أن منظمة "أوبك" كانت قد بنت تقديراتها في وقت سابق على أن أسعار النفط ستتجاوز حاجز الـ75 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من 2024، نتيجة وجود عطش في السوق.

وأضاف أنه منذ تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 أبريل، بدأت أسعار النفط في التراجع الحاد، لتصل إلى نحو 56 دولاراً للبرميل، وهذا التراجع أثار حالة من القلق داخل منظمة "أوبك"، التي وجدت نفسها أمام مشهد ضبابي يتسم بجمود في أسواق البورصة وتباطؤ في حركة التعاقدات.

وأشار القليوبي إلى أن المنظمة واجهت خيارين، أولهما أن تؤدي هذه الرسوم إلى تصعيد تجاري عبر قرارات انتقامية مما قد يفاقم من تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة، مع توقف بعض الصناعات وتراجع حركة التجارة والنقل، وهو ما قد يخلق فائضاً في المعروض ويدفع الأسعار للانهيار أكثر.

وتابع أنه مع التوقف المؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية، بدأت البورصات تستعيد بعض نشاطها، وعادت حركة التعاقدات والبيع والشراء تدريجياً، وهو ما أعطى مؤشرات محتملة على تعافي السوق.

وأشار إلى أن "أوبك+" استندت في قرارها أمس إلى هذا التطور، وقررت المضي في زيادة محدودة للإنتاج، وُصفت بأنها "زيادة محسوسة"، تختلف عن الزيادات الكبيرة التي كانت مقررة من قبل.

وتابع أنه بحسب هذه الرؤية ، تقرر رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وتتعامل مع هذه الزيادة باعتبارها إجراءً مرناً ومؤقتاً، بما يتزامن مع الـ 90 يومًا، فترة تجميد الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأكد على أنه في حال حدوث أي مستجدات أو تغيرات اقتصادية كبرى تؤثر على مستويات الطلب في السوق العالمي، فإن المنظمة ستبني تصورات للوضع الجديد والتعديل على بناءً عليه.

القرار يدعم استمرار انخفاض الأسعار

وقال مدحت يوسف، خيبر البترول، ونائب رئيس هيئة البترول سابقًا " لمصراوي"، إن القرار الأخير بزيادة المعروض، رغم التراجع الملحوظ في الأسعار، يعني فتح الباب أمام مزيد من الانخفاض في أسعار النفط العالمية.

وأبدى دهشته من قرار منظمة أوبك+ بزيادة إنتاج النفط، في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية تراجعاً واضحاً، معتبراً أن الخطوة تخالف ما اعتادت عليه المنظمة من سياسات احترازية تهدف إلى دعم الأسعار.

وقال يوسف إن أوبك+ كانت في السابق تلجأ إلى خفض جزئي وغير معلن في الإنتاج عند هبوط الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، من أجل ضبط إيقاع السوق وإعادة الأسعار إلى مستويات تحقق مصالح الدول الأعضاء، المرتبطة بتحقيق خطط التنمية والسيطرة على موجات التضخم العالمية.

وأكد على أن انخفاض أسعار النفط في الفترة المقبلة بات شبه مؤكد، في ظل استمرار السياسة الحالية لأوبك+.

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