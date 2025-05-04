فترة سماح تتخطى 10 سنوات.. رئيس الخطة: قرض مصر "للاستدامة" يسدد على 20 سنة بسعر فائدة 2.5%

كتبت- أمنية عاصم:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"مصراوي" بعض تفاصيل قرض "الاستدامة والصلابة" المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأكد أن القرض سيتم سداده على مدار 20 عامًا، منها فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونص، وبسعر فائدة لن تزيد عن 2.5%، وهو ما يجعله قرضًا ميسرًا للغاية.

في مارس الماضي أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقتهعلى طلب السلطات المصرية بالحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار ما يعادل ( مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، وفق بيان له اليوم.

الصرف على 4 شرائح

وأوضح الفقي، أن القرض الجديد يأتي ضمن تسهيل "الصلابة والاستدامة" الذي يقدمه الصندوق، ويُمنح وفقًا لوحدات حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الحساب المعتمدة من قبل صندوق النقد.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لهذا التسهيل يبلغ مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حيث حق السحب الخاص يعادل 1.03 دولار للوحدة ، وذلك قبل الحرب التجارية الخاصة لدونالد ترامب، أما الآن ومع تراجع قيمة الدولار، أصبحت تعادل نحو 1.35 دولار للوحدة.

وتوقع أن القرض سيتم تقسيمه على أربع شرائح بقيمة تقارب نحو 350 مليون دولار لكل شريحة، تُصرف مع كل مراجعة، متوقعًا أن تكون الشريحة الأولى خلال المراجعة الخامسة.

أنهت مصر حتى الآن أربع مراجعات ضمن البرنامج، وتستعد للمراجعة الخامسة خلال مايو الجاري، متوقعًا أن تُجرى المراجعة السادسة بنهاية العام الحالي، والسابعة في بداية عام 2026، والثامنة والأخيرة في نهاية البرنامج، بحسب الفقي.

وتوقع الفقي، أن قرض الصلابة والاستدامة الذي جاء الموافقة عليه بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، سيتم دفعه على أربع شرائح بالتزامن مع المراجعات الأربعة المتبقية؛ لذلك الشريحة الأولى ستكون مع المراجعة الخامسة.