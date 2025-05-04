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فيديو- ما الفرق بين الفاتورة الالكترونية والإيصال الالكتروني؟

02:55 م الأحد 04 مايو 2025

شريف المنير المستشار المالي والخبير الضريبي

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كتبت- دينا كرم:

أوضح شريف المنير، المستشار المالي والخبير الضريبي، الفرق بين الإيصال الضريبي والفاتورة الضريبية والموعد المناسب لتقديمها لتجنب وقوع الممول في مخالفة.

وأوضح خلال لقاء مع مصراوي، أن الممول عند تقديم إقرار القيمة المضافة هيدرج بها الفواتير المتبادلة أو الإيصالات الممنوحة للمستهلك النهائي لتحديد حجم الإيرادات والمصروفات.

وفي الوقت الراهن أصبحت المعاملة بين الممول والممول وبين الممول والمستهلك النهائي في البيع أو الشراء محكمة وأكثر انضباطا تحت إطار مصلحة الضرائب، وفق المنير.

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شريف المنير الفاتورة الضريبية الإيصال الضريبي
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