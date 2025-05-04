بجانب تصفية "العالمية للميثانول".. أبو قير للأسمدة توافق على تأسيس شركة جديدة بنظام المناطق الحرة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية موافقة مجلس إدارة شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على تأسيس شركة جديدة تحت مسمى "شركة خليج أبوقير للمغذيات الزراعية بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ وفق قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسة يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025.

وبحسب الإفصاح المريسل للبورصة، فإن رأس مال مرخص للشركة الجديدة يبلغ نحو 100 مليون دولار ورأس مال مصدر ومدفوع بـ 5 مليون دولار، بالإضافة إلى دمج شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بها وبنفس نسب المساهمة، وأفصحت أنه جاري استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت الشركة أن تلك القرارات تأتي وفي إطار حرص شركة أبوقير للأسمدة على إجراء مراجعة شاملة وتقييم دوري لمحفظة مشروعاتها الاستثمارية للتأكيد على خلق قيمة مضافة ومستدامة لمساهميها.

وأكدت الشركة، أنه تم موافقة مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته وكذلك موافقة جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025 على تصفية الشركة واسترداد حصص الشركات المساهمة في رأس المال.

وأكدت الشركة، أن جهودها لتحقيق توجهها نحو زيادة عوائد مساهميها حيث جاري دراسة مشروعات تتسم بمقومات نمو جاذبة. مؤكدة أنه سيتم موافاتكم بالمستجدات في حينه.

كما أن مجلس إدارة الشركة وافق بالإجماع على إعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 .