تراجع أسعار الحديد الاستثماري بين 500 و 1000 جنيه للطن.. الشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، "لمصراوي" إن هناك بعض الشركات خفضت أسعار الحديد الاستثماري خلال الفترة الحالية بقيمة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه للطن.

وأضاف الزيني أن أسعار الحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع تتراوح حاليًا بين 34000 و38200 جنيه للطن، فيما يصل سعر الطن للمستهلك النهائي بين 35500 و39000 جنيه.

أما أسعار الأسمنت فتتراوح بين 3000 و 3200 جنيه تسليم أرض المصنع، وتصل للمستهلك بين 3600 و3700 جنيه للطن.

وأرجع الزيني هذا التراجع في الأسعار إلى حالة الركود التي يشهدها سوق مواد البناء، حيث انخفض الطلب بشكل كبير، مما دفع المصانع لتخفيض الأسعار في محاولة لتصريف المخزون المتراكم لديها.

وأضاف: "المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتسعى لتحريك السوق وبيع منتجاتها".

كما أشار إلى أن استقرار سعر الدولار ساهم أيضًا في هذا التراجع، لافتًا إلى أن تقليص هوامش الربح يعد أحد آثار خفض الأسعار على الشركات.

وتوقع الزيني أن تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار خلال شهري مايو ويونيو، كما أشار إلى أن تحركات أسعار الحديد في الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل أساسي بسعر صرف الدولار، وانخفاضه يعني تراجعًا في الأسعار، وارتفاعه يعني زيادات جديدة في الأسعار.

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