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انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الأحد 04 مايو 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37177.78 جنيه، بتراجع 534.44 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39600 جنيه، بتراجع 81.25 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3631.82 جنيه، بزيادة 77.65 جنيه.

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أسعار الحديد أسعار مواد البناء انخفاض الحديد
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