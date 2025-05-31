بيروقراطية.. سميح ساويرس: الشباك الواحد تسبب في ضرر كبير بالمستثمرين

كتبت- منال المصري:

قال سميح ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، إن سياسة "الشباك الواحد" تسببت في إلحاق ضرر كبير بالمستثمرين، وأنه لا يمكن تخيل حجم هذا الضرر جراء طول الإجراءات.

وأوضح ساويرس، خلال إحدى حلقات بودكاست "الحل إيه؟" المذاع على اليوتيوب، أنه قبل تطبيق سياسة الشباك الواحد، كان المستثمر يذهب مباشرة إلى كل وزارة على حِدة، ولكن بعد تطبيق هذه السياسة، زادت الإجراءات بدلاً من تبسيطها.

وأكد أن الحصول على موافقة واحدة فعلية بعد سياسة الشباك الواحد يستغرق حاليًا خمسة أضعاف الفترة التي كانت تستغرقها قبل هذا النظام.

ويرى ساويرس أن "الشباك الواحد" دون سلطة حقيقية يعني في الواقع خطوة إضافية في طريق البيروقراطية، وذلك بسبب عدم وجود صلاحيات كاملة، مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمستثمرين.