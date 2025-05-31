التطبيق خلال ساعات.. ننشر أسعار الغاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة

كتبت - دينا كرم:

قال مصدر مطلع بقطاع الغاز الطبيعي لـ"مصراوي"، إنه تقرر رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بقيمة جنيه واحد على جميع شرائح الاستهلاك، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة مع فاتورة شهر يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن شركات الغاز تلقت إخطارًا بهذه الزيادة منذ نحو شهر، لكنها ستفعّل رسميًا على فواتير الاستهلاك الصادرة اعتبارًا من الأول من يونيو.

وبحسب المصدر، جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات.

الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 6 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.

وكانت الحكومة قررت بخصوص الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش في المتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك، وقفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترًا لـ 3 جنيهات للمتر الواحد بدلاً من 260 قرشا.

وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد عن 30 مترًا وحتى 60 مترًا، في سبتمبر الماضي إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلًا من 335 قرشا، ووصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 مترا مكعب شهريا.