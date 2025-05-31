لماذا لم يضع سميح ساويرس كل استثماراته في مصر؟

كتبت- منال المصري:

أرجع سميح ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال المصريين أسباب عدم وضع كل استثماراته في مصر بدلا من سويسرا والاتجاه للسعودية ودول أخرى إلى أن المناخ الاستثماري في وقت سابق لم يكن مواتي بخلاف الوقت الراهن.

وأضاف خلال إحدى حلقات بودكاست "الحل إيه؟" أن المشاكل الاستثمارية في الوقت السابق كانت لا حصر لها ولم يكن مرحبين بهم كمستثمرين، ولذلك تم الاتجاه إلى دول أخرى لضخ استثمارات تدر عائدا.

وأشار إلى أن "لما المناخ الاستثماري في مصر بدأ حاليا يتحسن كنت خلاص أنا كبرت عندى 68 سنة دلوقت لسه هعمل مشروع زي الجونة واشوف العائد بتاعه وحلاوته يكون عندي 105 سنة".

وأضاف أن "الأمل في الجيل الصاعد دلوقت عندي أبني رئيس شركة أوراسكوم وهو لسه مقتنع وعنده أمل هيعمل شغل كويس في مصر فقولته يا لا".