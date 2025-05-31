كتبت- دينا كرم:

اتفق تحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بداية من يوليو المقبل، وللشهر الثالث على التوالي، ما يُسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، في خطوة يمكن أن تفاقم التراجع في أسعار الخام، بحسب البيان الصادر عن التحالف اليوم.

واتفقت دول رئيسية، بقيادة المملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر عبر الفيديو تم عقده اليوم السبت على إضافة هذه الكمية إلى السوق في يوليو.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادات مماثلة قررت في مايو ويونيو، وأنهت سنوات من جهود المجموعة لدعم أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وهبطت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في أبريل بعد أن أعلنت "أوبك" وحلفاؤها في البداية عن عزمهم على زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف الكمية المقررة، حتى في ظل تراجع الطلب والحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب والتي كانت تُثقل كاهل السوق بالفعل. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العقود الآجلة لتقترب من 65 دولارًا في لندن.

قرار التحالف اليوم يمثل المرة الثالثة على التوالي التي تقرر فيها الدول الـ8 رفع الإنتاج، إذ اتفق التحالف باجتماعه السابق على زيادة الإنتاج لشهر يونيو بواقع 411 ألف برميل يومياً، بعد قراره بالاجتماع الأسبق بزيادة وتيرة الإنتاج لشهر مايو بالكمية نفسها.

خطوة "أوبك+" اليوم تأتي بعد أن أقر اجتماع وزراء التحالف قبل 3 أيام تكليف أمانة منظمة أوبك بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي. إذ صادق الاجتماع الوزاري 39 لدول "أوبك+"، البالغ عددهم 22، على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة.