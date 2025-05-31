كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الأول 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

(أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 283.6 مليار جنيه.

وتابع التقرير المرسل اليوم، أن إجمالي التمويلات الممنوحة تنقسم على النحو التالى قيمة إصدارات الأسهم بقيمة 124.2 مليار جنيه، وقيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم( سندات التوريق، سندات الشركات، صكوك) بنحو 34.3 مليار جنيه، وقيمة عقود التأجير التمويلي سجلت 42.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 24.4 مليار جنيه، وحققت قيمة التمويل الاستهلاكي بنحو 17.5 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة بقيمة 29.8 مليار جنيه، وقيمة التمويل العقاري بقيمة 11.2 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.3 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول 2025، وقيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجل 84.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الأول لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 30,3 مليار جنيه.

وتابع التقرير، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 17,5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 12,8 مليار جنيه في الربع الأول 2025.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 13,7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6,6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7,1 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 6.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2025.