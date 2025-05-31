أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة إنتاج أوبك+

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط بختام التعاملات الأسبوعية أمس الجمعة، مع توقع المتعاملين أن تقرر أوبك+ اليوم السبت زيادة إنتاج النفط في يوليو بما يتجاوز التوقعات السابقة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتًا، أو 0.90 %، لتسجل 62.78 دولارًا للبرميل، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضًا 15 سنتًا، أو 0.25%، ليغلق عند 60.79 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق بأكثر من دولار واحد.

وانخفضت الأسعار إلى المنطقة السلبية بعد أن ذكرت رويترز أن أوبك+ قد تناقش زيادة في إنتاج يوليو تموز أكبر من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميا التي قررتها المجموعة لشهري مايو ويونيو .

وقال مات سميث، المحلل الرئيسي في شركة كبلر للأمريكيتين: "ما تخطط له أوبك+ لا يبدو داعما بشكل خاص لسوق النفط".

وقال محللون في جيه بي مورجان في مذكرة إن زيادة إنتاج أوبك+ المحتملة تأتي مع اتساع الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يوميا، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن، وأضافوا أنهم يتوقعون أن تظل الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى أوائل الخمسينيات بحلول نهاية العام.

وقال فيل فلين، المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب، إن منشورا على الإنترنت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال بدا وكأنه يهدد بمزيد من التغييرات في مستويات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية وضع أيضا ضغوطا على أسعار النفط الخام.

وقال فلين إن "رسالة ترامب الاجتماعية بشأن فشل الصين في الالتزام بهدنة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب عنوان رويترز، أدت إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض".

كان من المتوقع أن تظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سارية المفعول بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية فرضها مؤقتًا يوم الخميس، مما يعكس قرار محكمة تجارية في اليوم السابق لوضع حد فوري للرسوم الجمركية الشاملة.

خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حسبما ذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز وقالت في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة"وهذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2023 التي ينخفض فيها عدد منصات الحفر لمدة خمسة أسابيع متتالية".

وقالت شركة بيكر هيوز إن انخفاض هذا الأسبوع أدى إلى انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر بنحو 37 منصة، أو بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت الشركة أن عدد منصات النفط انخفض بأربع منصات ليصل إلى 461 هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021. وارتفع عدد منصات الغاز بمنصة واحدة ليصل إلى 99 منصة.