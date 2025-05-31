إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:41 ص السبت 31 مايو 2025

أسعار السمك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت 31-5-2025، بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و 72 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و420 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و400 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإسكندرية تتحدى الطقس.. إجراءات عاجلة لتأمين امتحانات الطلاب بعد الأمطار والثلوج- صور
ليلة لم تنم فيها الإسكندرية.. 25 صورة ترصد تداعيات "عاصفة الرعب" والسيول