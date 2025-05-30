وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. اليوم

كتبت- دينا خالد:

تابعت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث تصل اليوم الجمعة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمملكة العربية السعودية بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة.

ويكتمل بذلك وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 12500 حاج.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، حيث تفقد أعضاء البعثة مواقع مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، وذلك لوضع اللمسات النهائية علي جاهزية المخيمات والتأكد من استيفاء كافة معايير السلامة قبل استلامها رسميا.

وعقد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس بعثة وزارة الصحة والسكان، لمتابعة آخر الاستعدادات الطبية الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين بعثات الحج المختلفة لضمان أفضل رعاية صحية للحجاج المصريين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تعزيز التغطية الطبية داخل أماكن إقامة الحجاج، من خلال تزويد بعض الفنادق بعدد إضافي من العيادات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة دون الحاجة إلى نقل الحجاج لمسافات بعيدة.

واستعرض الاجتماع الحالة الصحية للحجاج حتى الآن، حيث تم الاطمئنان على حالتين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات السعودية لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالتهما مستقرة وتخضعان لمتابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي المصري المتواجد بالمملكة.

وناقش الطرفان، خطط المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب بدء مناسك التصعيد إلى مشعر عرفات، وجرى التأكيد على ضرورة توافر الفرق الطبية داخل العيادات المتنقلة والثابتة، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف في محيط المشاعر المقدسة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل دوري.

وأكد عبد الموجود، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بصحة الحجاج، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا على مدار الساعة بين جميع فرق البعثة لمواجهة أي طارئ، وضمان راحة وسلامة الحجاج خلال موسم الحج.