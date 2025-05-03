"دولسي" ترفع سعر منتجها "كيمو كونو" جنيهين بدءا من اليوم

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة "دولسي" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجها من الآيس كريم "كيمو كونو" بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي، أن الشركة رفعت :كيمو كونو" إلى 12 جنيها مقابل 10 جنيهات قبل الزيادة، بارتفاع جنيهين.

ودولسي هي واحدة من كبرى الشركات في إنتاج الآيس كريم في مصر، وتتبع شركة “Nestle”، حيث دخلت السوق المصري للآيس كريم في عام 1988.