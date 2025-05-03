"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا

كتبت- دينا كرم:

قرر تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك عبر اجتماعًا افتراضيًا عقدته اليوم، لمراجعة ظروف السوق العالمية وتوقعاتها، بحسب بيان صادر عن التحالف اليوم.

وكانت دول التحالف أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

وأفاد البيان، أنه في ضوء أساسيات السوق الصحية الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط، ووفقًا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء عودة تدريجية ومرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 أبريل 2025، ستنفذ الدول الثماني المشاركة تعديلًا للإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا في يونيو 2025 من مستوى الإنتاج المطلوب في مايو 2025.

وأشار البيان أن هذا يعادل ثلاث زيادات شهرية، ويمكن إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لتطور ظروف السوق، وستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.

كما أشارت دول أوبك+ الثماني إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها.

وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي اتفقت على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024.

كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.

وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام بالاتفاق، والتعويضات، وستجتمع الدول الثماني في الأول من يونيو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر يوليو.

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