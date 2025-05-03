طرق قراءة ودفع فاتورة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو إلكترونيًا

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "بتروتريد" للخدمات التجارية البترولية، وإحدى شركات قطاع البترول، عن بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونيٌا للمنازل لشهر مايو الجاري، وذلك ابتداءا من يوم 1 وحتى يوم 27.

كما أوضحت الشركة أنه يمكن سداد الفاتورة ابتداءا من يوم 1 إلى نهاية الشهر.

وهناك عدة طرق يستطيع من خلالها العملاء تسجيل وتبليغ القراءة ودفع فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بوحداتهم السكنية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفق ما نشرته "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

يمكنك تبليغ القراءات والاستعلام عن الفواتير من خلال عدة طرق:

عن طريق الرقم المختصر لخدمة العملاء 17169 من اى موبايل او خط ارضى

عن طريق الموقع الألكترونى الرسمى www.petrotrade.com.eg

عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR من الأرضي 09000727 او المحمول 5727

عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر وذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور و الأبل آب ستور

عن طريق تطبيق المحمول الخاص بشركة بتروتريد

ويمكنك إدخال هذه القراءة من المنزل عن طريق الموقع الالكتروني للشركة وذلك عبر الخطوات الآتية:

أدخل إلى الصفحة الرئيسية - إختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية - ثم اختار إدخال قراءة الغاز

إدخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط اعرض

فى صفحة إدخال قراءة إدخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الأسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة

طرق السداد المتاحة

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها سداد فاتورتك، تشمل:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وأمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.

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