بلومبرج: أوبك+ تناقش زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا قبل اجتماعها

وكالات

قال مندوبون إن دول أوبك+ الرئيسية تناقش زيادة أخرى في الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًا في يونيو، وذلك قبل انعقاد مؤتمر عبر الفيديو لتحديد السياسة اليوم السبت، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

وفاجأت المجموعة، بقيادة السعودية وروسيا، تجار النفط بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا، أي ثلاثة أضعاف الكمية التي كان من المقرر إجراؤها في مايو، وذلك في محاولة واضحة لتأديب أعضائها الذين يفرطون في الإنتاج.

وأضاف المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لسرية المحادثات، أنهم يدرسون تكرار الأمر الشهر المقبل.

وهذه الخطوة -حال إقرارها- ستأتي متوافقة مع توقعات تجار النفط، ورغم انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات دون 60 دولاراً للبرميل الشهر الماضي، لم تبذل بعض الدول في تحالف "أوبك+" والتي تنتج أكثر من حصتها، مثل كازاخستان، جهداً كافياً لتحسين امتثالها.

ومن المرجح أن يرحب بهذه الخطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حث منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على خفض أسعار الوقود، ويعتزم زيارة الشرق الأوسط هذا الشهر.

وقرر "أوبك+" تقديم موعد مؤتمره الافتراضي لتحديد سياسات الإنتاج، والذي كان مقرراً يوم الاثنين، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن إنتاج يونيو بعد، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان اتخذ في أكثر من مناسبة قرارات غير متوقعة في اللحظات الأخيرة.

وفي الأيام الأخيرة، أشارت الرياض إلى شخصيات بصناعة النفط بأنها لديها القدرة على تحمل انخفاض السوق لفترة طويلة، مما أثار تساؤلات حول القرار المرتقب.

ويُهدد انخفاض الأسعار شركات النفط، بما فيها شركات النفط الصخري الأميركية، التي حذّرت من أنها لن تتمكن من الاستجابة لدعوة ترمب "احفر يا عزيزي احفر" لخلق حقبة جديدة من الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة، كما قد يحمل تحديات لأعضاء "أوبك+"، بمن فيهم السعودية.

واتجهت السعودية إلى التريث في الاستثمار بمشاريع رئيسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، مثل مدينة نيوم المستقبلية، وفي الأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط، حيث يقدر أن الرياض تحتاج إلى أسعار نفط تفوق 90 دولاراً لتغطية الإنفاق الحكومي.

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