انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)



كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والمكرونة، والعدس، والزيت، والأرز السائب، والفول السائب، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.98 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.5 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.93 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.56 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة: 20.28 جنيه، بتراجع 8.02 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.6 جنيه، بتراجع 1.92 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بتراجع 52 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.23 جنيه، بتراجع 4.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.37 جنيه، بتراجع 3.75 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.04 جنيه، بتراجع 2.61 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.42 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو الفول السائب: 50.4 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.37 جنيه، بزيادة 4.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 267.15 جنيه، بزيادة 1.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.83 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 109.94 جنيه، بتراجع 4.57 جنيه.