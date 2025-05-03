9 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و10.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.