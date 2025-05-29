كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريح خاص لـ "مصراوي" إن الوزارة قامت بالتنسيق بشكل جيد مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إمدادات الغاز وجاء ذلك ردًا على استفسار هل ستتأثر مصانع الأسمدة من تخفيض إمدادات الغاز لها.

وتضم وزارة قطاع الأعمال العام، 3 شركات في قطاع الأسمدة هي الصناعات الكيماوية المصرية- كيما ، والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ، والنصر للأسمدة والكيماوية، وتمتلك الوزارة حصة في شركة أبو قير للأسمدة بنسبة 5.47% من خلال شركتها القابضة للصناعات الكيماوية.

وأعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" في إفصاح للبورصة قبل أيام، عن تلقيهم إخطارًا بتخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانعهم لمدة أسبوعين بما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 30%.

وكانت وسائل إعلامية نشرت أن الحكومة المصرية خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد 50% اعتباراً من الإثنين الماضي ولمدة 15 يوماً، بعد أن أبلغت إسرائيل القاهرة بنيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لمدة 15 يوماً، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

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