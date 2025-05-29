كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبلطي ، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، بينما ارتفعت أسعار الخيار والحديد والسبيط، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي وارتفاع السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض المكرونه.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق 29-5-2025 (موقع رسمي)

سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات